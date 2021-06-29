GÖKYÜZÜNDE DİJİTAL BULUŞMA; TÜRKİYE'NİN İLK AÇIK HAVA STÜDYOSU STUDİO SKY AÇILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GÖKYÜZÜNDE DİJİTAL BULUŞMA; TÜRKİYE'NİN İLK AÇIK HAVA STÜDYOSU STUDİO SKY AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin ilk ve tek açık hava dijital stüdyosu "Stüdyo Sky" İstanbul'da hizmete girdi.

Türkiye'nin ilk ve tek açık hava dijital stüdyosu "Stüdyo Sky" İstanbul'da hizmete girdi.

Türkiye'nin ilk açık hava stüdyosu olma özelliğini taşıyan "Studio Sky" ile yaz aylarında gerçekleşecek dijital organizasyon ve etkinliklere ev sahipliği yapacak. Mecidiyeköy'de bir otelin 26'ncı katında hazırlanan stüdyoda düzenlenen tanıtım lansmanına turizm dünyasının önemli isimleri katıldı. Sınırsız sayıda izleyici için güvenli ve kesintisiz canlı yayınlar, ürün ve bayi lansmanları, eğitim toplantıları, açılışlar, ödül törenleri, iç iletişim sunumları ve TV programlarının gerçekleştirilmesi sağlayan "Studio Sky", açık havada düzenlenen etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Yüksek tavanlı stüdyo, aynı zamanda hava koşullarından etkilenmeme özelliği taşıyor.

"DİJİTAL BULUŞMALARA EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM"

"Studio Sky"ın tanıtım davetinde konuşma yapan Genel Müdür Nicolas Kipper, "Şehrin en işlek iş bölgesi Mecidiyeköy'de yükselen, zamansız stili en son teknoloji ile birleştiren Fairmont Quasar İstanbul'da bir ilke imza atarak Studio Sky ile gökyüzünde dijital buluşmalara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum. Dünya çapında halen etkilerini göstermeye devam eden bu dönemde, misafirlerimizi teknolojinin getirdiği yeniliklerle buluşturmaya devam ediyoruz. Sektörün lider ismi Neotech Etkinlik Teknolojileri yapmış olduğumuz işbirliği neticesinde Luna Balo Salonu'ndaki dijital stüdyomuzun ardından otelimizin 26. katındaki Studio Sky'ı hayata geçirdik" dedi.

GÖKYÜZÜNDE DİJİTAL BULUŞMA; TÜRKİYE'NİN İLK AÇIK HAVA STÜDYOSU STUDİO SKY AÇILDI
GÖKYÜZÜNDE DİJİTAL BULUŞMA; TÜRKİYE'NİN İLK AÇIK HAVA STÜDYOSU STUDİO SKY AÇILDI
GÖKYÜZÜNDE DİJİTAL BULUŞMA; TÜRKİYE'NİN İLK AÇIK HAVA STÜDYOSU STUDİO SKY AÇILDI
GÖKYÜZÜNDE DİJİTAL BULUŞMA; TÜRKİYE'NİN İLK AÇIK HAVA STÜDYOSU STUDİO SKY AÇILDI
GÖKYÜZÜNDE DİJİTAL BULUŞMA; TÜRKİYE'NİN İLK AÇIK HAVA STÜDYOSU STUDİO SKY AÇILDI
GÖKYÜZÜNDE DİJİTAL BULUŞMA; TÜRKİYE'NİN İLK AÇIK HAVA STÜDYOSU STUDİO SKY AÇILDI
GÖKYÜZÜNDE DİJİTAL BULUŞMA; TÜRKİYE'NİN İLK AÇIK HAVA STÜDYOSU STUDİO SKY AÇILDI
GÖKYÜZÜNDE DİJİTAL BULUŞMA; TÜRKİYE'NİN İLK AÇIK HAVA STÜDYOSU STUDİO SKY AÇILDI
GÖKYÜZÜNDE DİJİTAL BULUŞMA; TÜRKİYE'NİN İLK AÇIK HAVA STÜDYOSU STUDİO SKY AÇILDI
GÖKYÜZÜNDE DİJİTAL BULUŞMA; TÜRKİYE'NİN İLK AÇIK HAVA STÜDYOSU STUDİO SKY AÇILDI
GÖKYÜZÜNDE DİJİTAL BULUŞMA; TÜRKİYE'NİN İLK AÇIK HAVA STÜDYOSU STUDİO SKY AÇILDI
GÖKYÜZÜNDE DİJİTAL BULUŞMA; TÜRKİYE'NİN İLK AÇIK HAVA STÜDYOSU STUDİO SKY AÇILDI
GÖKYÜZÜNDE DİJİTAL BULUŞMA; TÜRKİYE'NİN İLK AÇIK HAVA STÜDYOSU STUDİO SKY AÇILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ile telefonda görüştü
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede 15 milyonu aşkın kişiye iki doz aşı uygulandı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede 15 milyonu aşkın kişiye iki doz aşı uygulandı
DHKP/C ŞÜPHELİSİ HAVALİMANINDA YAKALANDI
DHKP/C ŞÜPHELİSİ HAVALİMANINDA YAKALANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ali Babacan Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Haluk Bilginer Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
GÖKYÜZÜNDE DİJİTAL BULUŞMA; TÜRKİYE'NİN İLK AÇIK HAVA STÜDYOSU STUDİO SKY AÇILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 17:46:22. #1.14#

title