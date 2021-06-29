GÖKYÜZÜNDE DİJİTAL BULUŞMA; TÜRKİYE'NİN İLK AÇIK HAVA STÜDYOSU STUDİO SKY AÇILDI

Türkiye'nin ilk ve tek açık hava dijital stüdyosu "Stüdyo Sky" İstanbul'da hizmete girdi.

Türkiye'nin ilk ve tek açık hava dijital stüdyosu "Stüdyo Sky" İstanbul'da hizmete girdi.

Türkiye'nin ilk açık hava stüdyosu olma özelliğini taşıyan "Studio Sky" ile yaz aylarında gerçekleşecek dijital organizasyon ve etkinliklere ev sahipliği yapacak. Mecidiyeköy'de bir otelin 26'ncı katında hazırlanan stüdyoda düzenlenen tanıtım lansmanına turizm dünyasının önemli isimleri katıldı. Sınırsız sayıda izleyici için güvenli ve kesintisiz canlı yayınlar, ürün ve bayi lansmanları, eğitim toplantıları, açılışlar, ödül törenleri, iç iletişim sunumları ve TV programlarının gerçekleştirilmesi sağlayan "Studio Sky", açık havada düzenlenen etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Yüksek tavanlı stüdyo, aynı zamanda hava koşullarından etkilenmeme özelliği taşıyor.

"DİJİTAL BULUŞMALARA EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM"

"Studio Sky"ın tanıtım davetinde konuşma yapan Genel Müdür Nicolas Kipper, "Şehrin en işlek iş bölgesi Mecidiyeköy'de yükselen, zamansız stili en son teknoloji ile birleştiren Fairmont Quasar İstanbul'da bir ilke imza atarak Studio Sky ile gökyüzünde dijital buluşmalara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum. Dünya çapında halen etkilerini göstermeye devam eden bu dönemde, misafirlerimizi teknolojinin getirdiği yeniliklerle buluşturmaya devam ediyoruz. Sektörün lider ismi Neotech Etkinlik Teknolojileri yapmış olduğumuz işbirliği neticesinde Luna Balo Salonu'ndaki dijital stüdyomuzun ardından otelimizin 26. katındaki Studio Sky'ı hayata geçirdik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı