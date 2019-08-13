Gökyüzünde çığlık ve kahkaha atarak eğleniyorlar - MUĞLA

13.08.2019 12:10

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan yerli ve yabancı turistlerin, pilotların akrobasi hareketleri yaptığı sırada aksiyon kamerasına da yansıyan çığlık ve kahkahaları yaşanan heyecanı ortaya koyuyor.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, farklı hava koşullarında uçuşa imkan veren dört pistiyle yerli ve yabancı misafirlere ev sahipliği yapıyor.

Babadağ'dan yamaç paraşütüyle tandem (ikili) uçuş yapan turistler, eşsiz manzaranın yanı sıra pilotların gökyüzünde yaptığı akrobasi hareketleriyle adrenalin dolu dakikalar geçiriyor.

Tatilcilerin gökyüzündeki anları, paraşüt pilotları tarafından aksiyon kameralarıyla da görüntüleniyor.

Heyecanları kameraya yansıyan tatilciler, pilotlar akrobasi hareketleri yaptığı sırada çığlık ve kahkaha atarak eğleniyor.

Unutamayacakları anlar yaşıyorlar

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akçay, kooperatife bağlı farklı firmalarda yaklaşık 300 yamaç paraşütü pilotunun çalıştığını söyledi.

Tatilcilerin yamaç paraşütü uçuşlarıyla manzaraya ve heyecana doyacağını ifade eden Akçay, "İsteyenler gökyüzünde akrobasi hareketleriyle heyecanlı dakikalar yaşıyor. Bugüne kadar akrobasi hareketleri yaparken yaşanan bir kazamız yok. İsteyenlere pilot arkadaşlarımız unutamayacakları anlar yaşatıyor. Bunlar da kameralarla kayıt altına alınıyor." dedi.

Babadağ'da 21 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu yapan Bahadır Civan, farklı ülkelerde de yamaç paraşüt yaptığını, Babadağ'ın manzarasıyla dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezi olduğunu dile getirdi.

Uçuşlarda eşsiz Ölüdeniz manzarasını gören yerli ve yabancı turistlerin etkinlikten memnun ayrıldığını anlatan Civan şöyle konuştu:

"Tatilciler istedikleri takdirde küçük akrobasi hareketleri yapıyoruz. Kimileri heyecandan gülüyor, kimileri çığlık atıyor. Tatilcilere, Ölüdeniz manzarası eşliğinde hiç unutamayacakları anlar yaşatıyoruz. Uçuşun ardından görüntüleri izlediğimiz zaman hep beraber gülüyoruz. Görüntüleri sosyal medya hesaplarımıza yüklediğimizde de çok güzel yorumlar alıyoruz."

Civan, adrenalin tutkunlarına heyecan dolu dakikalar yaşatmak için her zaman hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA