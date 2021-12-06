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Gökyüzünde Ay-yıldız buluşması

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Gökyüzünde Ay-yıldız buluşması

Gökyüzünde bir araya gelen hilal şeklindeki Ay ile yıldız, Türk bayrağını hatırlattı.

SAMSUN (İHA) - Gökyüzünde bir araya gelen hilal şeklindeki Ay ile yıldız, Türk bayrağını hatırlattı.

Samsun'da akşam saatlerinde açık gökyüzünde gözlemlenebilen hilal ve yıldızın buluşması, Türk bayrağındaki figürü ortaya çıkardı. Görüntünün İlkadım ilçesindeki Site Camisi'nin minaresiyle yan yana gelmesiyle de güzel bir enstantane oluştu.

Hilal halindeki Ay ve yıldız ile minarenin görüntüsü objektiflere yansıdı.

(Ünsal Karka/İHA)

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