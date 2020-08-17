Gökyüzünde ay ile yıldızın duygulandıran buluşması
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Gökyüzünde ay ile yıldızın duygulandıran buluşması

Burhaniye ilçesinde, sabah saatlerinde camiden dönen vatandaşlar gökyüzünde Türk Bayrağını andıran ay ile yıldızı ilgi ile izledi.

Gökyüzünde ay ile yıldızın duygulandıran buluşması
17.08.2020 15:28 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:32

Burhaniye ilçesinde, sabah saatlerinde camiden dönen vatandaşlar gökyüzünde Türk Bayrağını andıran ay ile yıldızı ilgi ile izledi. Yurdun dört bir yanında, güneşin doğmasına yakın saatlerde gökyüzünde ortaya çıkan ay ve yıldızın görüntüsü, Türk bayrağını hatırlattı.

Hilal biçimi alan aya çok yaklaşan Jüpiter gezegeninin Türk bayrağındaki formuna kavuşması, objektiflere böyle yansıdı. Ören Mahallesinde sabah saatlerinde camiden dönen vatandaşlar, bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Görüntünün çok ilgi çektiğini anlatan Celal Beyazıt, "Bu ay gökyüzünde ilginç figürler beliriyor. Ay hilal şeklini alırken, karşısında beliren Jüpiter gezegenine yaklaştığı anda Türk bayrağını andıran görüntü ortaya çıkıyor. Biz de bu gün bol bol fotoğraf çektik" dedi. Kemal İşi, Mustafa Dirlik ve Kaan Tuna'da gökyüzündeki oluşumun çok ilgi çektiğini söylediler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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