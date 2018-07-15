Gökyüzünde ay ile yıldızın buluşması böyle görüntülendi

GAZİANTEP - Gaziantep'te akşam saatlerinde gökyüzünde ayın hilal hali ve biraz ötesinde beliren bir yıldızın görüntüsü, Türk bayrağındaki ay yıldızı simgeledi.

15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminin yıl dönümünde Gaziantep'te gökyüzünde ayın hilal şeklini alması ve yanına gelen yıldızın görüntüsü Bayrağımızı simgeleyen bu görüntü objektiflere yansıdı. Gökyüzünde ay ve yıldızın görüntüsü, Türk Bayrağı'nı anımsattı. Gaziantep'te akşam saatlerinde, güneşin batmasına yakın saatlerde görünmeye başlayan ay ve yıldız, birbirine çok yakın şekilde görüntülendi.