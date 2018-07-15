Gökyüzünde Ay ile Yıldızın Buluşması

Gaziantep'te gökyüzünde ayın hilal hali ve bir yıldızın görüntüsü, Türk bayrağındaki ay yıldızı simgeledi.

15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminin yıldönümünde Gaziantep'te gökyüzünde ayın hilal şeklini alması ve yanına gelen yıldızın görüntüsü bayrağımızı simgeleyen bu görüntü objektiflere yansıdı. Gökyüzünde ay ve yıldızın görüntüsü, Türk bayrağını anımsattı. Gaziantep'te akşam saatlerinde, güneşin batmasına yakın saatlerde görünmeye başlayan ay ve yıldız, birbirine çok yakın şekilde görüntülendi. - GAZİANTEP