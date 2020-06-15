Gökyüzü ve yeryüzü arasında eşsiz manzaralar
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Gökyüzü ve yeryüzü arasında eşsiz manzaralar

Gökyüzü ve yeryüzü arasında eşsiz manzaralar Eskişehir'de etkili olan sağanak yağış ile birlikte beliren şimşek ve yıldırımlar gökyüzünü süsledi.

15.06.2020 19:37 | Son Güncelleme: 15.06.2020 20:20

Gökyüzü ve yeryüzü arasında eşsiz manzaralar

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de etkili olan sağanak yağış ile birlikte beliren şimşek ve yıldırımlar gökyüzünü süsledi.

Eskişehir'i günlerdir etkisi altına alan sağanak yağış hayatı kısmen olumsuz etkilese de gökyüzünde oluşan şimşek ve yıldırımlar doğanın güzelliğini ortaya çıkardı. Semada beliren şimşek ve yıldırımlar adeta görsel şölen oluşturdu. Birçok vatandaş bu anlara tanıklık ederken, bulutlar ile yeryüzü arasındaki elektrik boşalmaları kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Gökyüzü ve yeryüzü arasında eşsiz manzaralar

Kaynak: İHA

Manşet

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