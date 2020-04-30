Gökyüzü karardı, yağmur başladı

Edirne'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen yağmur öncesi gökyüzünü kara bulutlar kapladı.

Edirne'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen yağmur öncesi gökyüzünü kara bulutlar kapladı.

Havanın kararmasıyla birlikte bir anda bastıran yağmurun da etkisiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bazı köylerde de aralıklarla devam eden yağmurun ardından yağan dolu etkili oldu. - EDİRNE

Kaynak: İHA