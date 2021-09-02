Gökyüzü gözlem şenlikleri Türksat'ın desteğiyle Diyarbakır'da yapılacak

"2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği" Türksat'ın iletişim desteğiyle başlıyor.

"2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği" Türksat'ın iletişim desteğiyle başlıyor.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Zerzevan Kalesi'nde 2-4 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Gençlerin uzaya ilgisinin artırılması amacıyla 2019'dan bu yana Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayelerinde gerçekleştirilen organizasyon kapsamında gök bilimle ilgili birçok atölye ve çadır kuruldu.

Etkinlik, Türksat'ın tahsis ettiği frekanslarla dünyaya duyurulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal