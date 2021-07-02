Gökyüzü Gözlem Günleri başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gökyüzü Gözlem Günleri başlıyor

Gökyüzü Gözlem Günleri başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bilim Merkezi, 'Gökyüzünü Bilim Merkezi'nde Keşfetmeye Hazır mısın?

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bilim Merkezi, 'Gökyüzünü Bilim Merkezi'nde Keşfetmeye Hazır mısın?' sloganı ile Gökyüzü Gözlem Günleri'ne başlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılının ocak ayı itibariyle Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi'nde Temmuz ayı boyunca her cumartesi saat 20: 30'da gökyüzünü gözlemleme etkinliği gerçekleştirilecek. Etkinlikte gökyüzünün gizemi, sırları ve merak uyandıran bilgileri incelenecek. Türkiye'deki, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli 6 bilim merkezinden birisi olan ve bölgeye hizmet eden Kayseri Bilim Merkezi'nde bilime dair konularda etkinlikler ve faaliyetler gerçekleştirilirken, vatandaşların, özellikle de çocukların bilimsel konulardaki merakını gidermeye yönelik çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda yapılan etkinliklerden birisi olan gökyüzü gözlem günleri, tüm vatandaşlara açık ve ücretsiz olarak yapılacak.

Öte yandan, Kayseri Bilim Merkezi'nin çocukların bilime ve teknolojiye olan ilgilerini arttırmak ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak adına özel olarak hazırladığı bilimsel kamplar başlıyor. 6-7 Temmuz'da birinci dönemi başlayan ve yoğun ilgi ile karşılaşıp kontenjanları dolan bilim kampı, 2. Dönemi 8-9 Temmuz, 3. Dönemi 13-14 Temmuz, 4. Dönemi 27-28 Temmuz ve 5. Dönemi 29-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. İki gün boyunca 10: 00-16: 00 saatleri arasında Kayseri Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan bilim kamplarında katılımcılar bilimin eğlenceli hali ile tanışacak, dokunarak ve uygulayarak öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı yakalayacak.

Katılım ücreti kişi başına 60 TL olarak belirlenirken, öğle yemeği, eğitim materyalleri ve atölye çalışmaları ücrete dahil olacak. Bilim kampları 15 kişi ile sınırlı olduğundan istekler başvuru sırasına göre kabul edilecek. - KAYSERİ

Gökyüzü Gözlem Günleri başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Muharrem İnce Mustafa Varank Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Hande Erçel Yiğit Marcus Aral
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gökyüzü Gözlem Günleri başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 14:41:11. #1.16#

title