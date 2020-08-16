Gökyüzü fotoğrafçılarının yeni adresi: Melikler Yaylası
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Gökyüzü fotoğrafçılarının yeni adresi: Melikler Yaylası

Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde Dedegöl Dağı eteklerindeki Kızıldağ Milli Parkı sınırları içinde yer alan Melikler Yaylası, karanlık bölge özelliğiyle gökyüzü gözlemcilerinin ilgisini çekiyor.

Gökyüzü fotoğrafçılarının yeni adresi: Melikler Yaylası
16.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:07

Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde Dedegöl Dağı eteklerindeki Kızıldağ Milli Parkı sınırları içinde yer alan Melikler Yaylası, karanlık bölge özelliğiyle gökyüzü gözlemcilerinin ilgisini çekiyor.

Etrafı çam ağaçlarıyla çevrili, Dedegöl Dağı manzarası sunan 1735 metre rakımdaki yayla, doğal güzelliğiyle hem kampçıları hem de gökyüzü gözlemcilerini ağırlıyor.

Isparta'ya 95, Antalya'ya 184, Yenişarbademli ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Melikler Yaylası'na ulaşan doğa ve fotoğraf tutkunları, yayladaki manzara karşısında şaşkınlık yaşıyor.

Bu yıl Melikler Yaylası'nda "Perseid meteor yağmuru" döneminde 4'üncüsü düzenlenen gökyüzü şöleninde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğretmenlere doğa eğitimi verildi.

Yaylaya ilgi her geçen gün artıyor

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfettin Çakmak, AA muhabirine, yapılan ölçümlerde, Melikler Yaylası'nı milli parklar arasında "en karanlık bölge" olarak tespit etiklerini söyledi.

Yaylanın "uluslararası karanlık gökyüzü parkı" olmaya aday olduğunu belirten Çakmak, yaylaya ilginin her geçen gün arttığını dile getirdi.

Çakmak, yaylada her yıl gökyüzü şöleni düzenlendiğini belirterek, "Bu yıl sosyal mesafeyi korumak için sınırlı sayıda katılımcıyla etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Melikler Yaylası, astrofotoğrafçıları (gökyüzü fotoğrafçıları) için bulunmaz bir yer. Buraya gelen gökyüzü aşıkları, gece astrofotoğrafçılık çalışmasıyla gökyüzünün güzelliklerini fotoğraflıyor." dedi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yasin Ünal da TÜBİTAK 4006 projesi kapsamında yayladaki gökyüzü şenliğine katılanlara eğitim verdiklerini söyledi.

Yenişarbademli Belediye Başkanı Mehmet Akif Özata ise Melikler Yaylası'nı turizme kazandırmak istediklerini, yaylanın özellik ve potansiyelini değerlendirerek uzun soluklu gelişim planı çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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