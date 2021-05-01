Göktürk uydusunun objektifinden Van Gölü
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Göktürk uydusunun objektifinden Van Gölü

Göktürk uydusunun objektifinden Van Gölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Van Gölü'nün, Göktürk Uydusunun uzaydan çektiği fotoğrafı paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Van Gölü'nün, Göktürk Uydusunun uzaydan çektiği fotoğrafı paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde NASA'nın düzenlediği yarışmada birinci olan Van Gölü'nün, Göktürk Uydusu aracılığıyla uzaydan çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. MSB, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz günlerde NASA'nın düzenlediği yarışmada birinci olan Van Gölü'ne bir de uzaydaki gözümüz Göktürk'ün objektifinden bakalım. Tüm Vanlı hemşehrilerimizi uzaydan selamlıyoruz" ifadelerine yer verdi. MSB'nin paylaşımı kısa sürede çok kişi tarafından beğenilerek fazlaca etkileşim aldı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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