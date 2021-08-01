Göktürk uyduları, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi
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Göktürk uyduları, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi

Göktürk uyduları, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi
Anadolu Ajansı / Sarp Özer - Haberler | Güncel

Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi.

Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi.

Muğla'nın Marmaris ve Antalya'nın Manavgat ilçelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2 Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi.

Milli Savunma Bakanlığının paylaştığı uydu fotoğraflarında yangının boyutu da gözler önüne serildi.

Söz konusu uydu görüntülerinin yangınla mücadele eden bakanlıklar ile ilgili kurumlara da gönderildiği öğrenildi.

Göktürk uyduları, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi
Göktürk uyduları, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi
Göktürk uyduları, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi
Göktürk uyduları, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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