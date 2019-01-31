Göktürk'te Yolcu Otobüsü Kazası: 2 Ölü, 21 Yaralı(Ek Bilgi ve Aktüel Görüntülerle)

Göktürk'te Yolcu Otobüsü Kazası: 2 Ölü, 21 Yaralı(Ek Bilgi ve Aktüel Görüntülerle)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL / İSTANBUL DHAGöktürk'te yolcu otobüsü devrildi.

Göktürk'te Yolcu Otobüsü Kazası: 2 Ölü, 21 Yaralı(Ek Bilgi ve Aktüel Görüntülerle)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Göktürk'te yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada iki kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 21 kişi de yaralandı.  

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yan yatan otobüs

-Polis ve itfaiye ekiplerinden görüntü

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA
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