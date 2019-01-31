Göktürk'te Yolcu Otobüsü Kazası: 2 Ölü, 21 Yaralı(Ek Bilgi ve Aktüel Görüntülerle)
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL / İSTANBUL DHAGöktürk'te yolcu otobüsü devrildi.
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA
Göktürk'te yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada iki kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 21 kişi de yaralandı.
Görüntü dökümü:
--------
-Olay yerinden görüntüler
-Yan yatan otobüs
-Polis ve itfaiye ekiplerinden görüntü
-Genel ve detaylar
Kaynak: DHA