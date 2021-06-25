Göktürk'te Sepetler Fesleğenlerle Doldu

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in "Salın sepetleri, alın çiçekleri" sloganıyla başlattığı fesleğen dağıtımı devam ediyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in "Salın sepetleri, alın çiçekleri" sloganıyla başlattığı fesleğen dağıtımı devam ediyor.

Fesleğen dağıtımı bugün Göktürk Mahallesi'nde devam etti.

Başkan Deniz Köken Göktürk'te, mahallenin gençleri tarafından, üzerinde Başkan Deniz Köken ile AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu'nun fotoğrafının bulunduğu ve "Göktürk Gençliği Başkanlarının Yanında - Yalnız Yürümeyeceksiniz" yazılı pankartla karşılandı.

Mahallede cadde cadde, sokak sokak gezen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, vatandaşlara fesleğen dağıttı.

Balkonlardan ve pencerelerden sarkıtılan sepetlere tek tek fesleğen koyan Başkan Deniz Köken, mahalle esnaflarına ve yolda karşılaştığı vatandaşlara da fesleğen vererek yüzlerini güldürdü.

Fesleğen dağıtımına AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu da eşlik etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fesleğen dağıtımı haftanın belirli günlerinde farklı mahallelerde devam ediyor.

Eyüpsultan'ın tüm mahallelerinde 40 bin adet fesleğen dağıtımı yapılacak.

Kaynak: Habermetre