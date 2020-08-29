Göktürk'te köpek saldırısı kamerada
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Göktürk'te köpek saldırısı kamerada

Eyüpsultan Göktürk'te geçtiğimiz günlerde sokak köpeklerinin 9 yaşındaki bir çocuğa saldırmasının ardından yoldan geçen bir vatandaş daha saldırıya uğradı.

Göktürk'te köpek saldırısı kamerada
29.08.2020 09:50 | Son Güncelleme: 29.08.2020 09:55

Eyüpsultan Göktürk'te geçtiğimiz günlerde sokak köpeklerinin 9 yaşındaki bir çocuğa saldırmasının ardından yoldan geçen bir vatandaş daha saldırıya uğradı. Saldırı kameralara yansırken köpeğin bacağını ısırması sonucu korkan adamın kuduz aşısı olduğu öğrenildi.

Eyüpsultan Göktürk Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda kaldırımda yürüyen 9 yaşındaki Yusuf G, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yere düşmüştü. Korkudan annesine sarılan çocuk, yüzünden ve omzundan hafif şekilde yaralanırken olay anı ise güvenlik kameralarına yansımıştı.

Yolda yürürken saldırıya uğradı

Olayın ardından geçtiğimiz günlerde yolda yürüyen Ahmet B. de sokak köpeklerinin hedefi oldu. Yürüdüğü esnada arkadan gelen köpekler vatandaşı bacağından ısırdı. Korkuyla panikleyen adamın arkasını döndüğü sırada diğer sokak köpekleri de peşinden geldi. O anlar ise kameralara yansıdı. Saldırının ardından bacağından yaralanan Ahmet B'nin hastaneye giderek kuduz aşısı olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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