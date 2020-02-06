GÖKTÜRK'TE KÖPEĞİ TEKMELEYEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
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GÖKTÜRK'TE KÖPEĞİ TEKMELEYEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

EYÜPSULTAN Göktürk'te köpeği tekmelerken görüntülen kişi gözaltına alındı.

06.02.2020 18:36 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:36
GÖKTÜRK'TE KÖPEĞİ TEKMELEYEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

EYÜPSULTAN 'te köpeği tekmelerken görüntülen kişi gözaltına alındı.

Olay, geçen pazartesi saat 14.30 sıralarında Göktürk Mahallesi'ndeki bir sitenin tellerle çevrili sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi sahaya hapsettiği sokak köpeğine defalarca tekme attı. Sahanın kapısına yönelen köpeğe tekme atmaya devam eden kişi daha sonra kapıyı açarak sahadan çıktı. Güvenlik kamerasından saldırganı tespit eden site sakinleri daha sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu. Harekete geçen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.E.E.'ye ait olan köpeği tekmeleyen Kerem K. (65)'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kerem K., adli makamlarca serbest bırakıldı. 

Görüntü Dökümü:

-------------------Olay anı

 

 


Kaynak: DHA
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