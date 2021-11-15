Göktürk'te El Emeği Ürünler Pazarı açılıyor - Haberler
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Göktürk'te El Emeği Ürünler Pazarı açılıyor

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Göktürk'te El Emeği Ürünler Pazarı açılıyor

Eyüpsultan Belediyesi Göktürk'te el emeği ürünlerinizi satabileceğiniz bir pazar açıyor.

Eyüpsultan Belediyesi Göktürk'te el emeği ürünlerinizi satabileceğiniz bir pazar açıyor.

"El Emeği Kazanca Dönüşüyor" sloganıyla açılacak olan pazar, Göktürk Kapalı Pazar Yeri'nde kurulacak.

Pazar 26 - 27 Kasım 2021 tarihleri arasında açık olacak. Pazarda vatandaşlar kendi el emeği göz nuru ürünlerini satışa sunacak. Bu sayede emek vererek ürettikleri ürünleri kazanca dönüştürebilecekler.

El emeği pazarı için başvurular 11 Kasım - 19 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak. Kayıt yaptırmak isteyenler 0212 440 05 96 numaralı telefonla irtibata geçebilir.

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