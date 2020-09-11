Göktürk'te açık havada spor keyfi
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Göktürk'te açık havada spor keyfi

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, kadınlar için açık alan spor faaliyetlerine Göktürk'te de devam ediyor.

Göktürk'te açık havada spor keyfi
11.09.2020 15:42 | Son Güncelleme: 11.09.2020 15:42

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, kadınlar için açık alan spor faaliyetlerine Göktürk'te de devam ediyor.

Pandemi sonrası başlatılan açık havada spor keyfi, alınan tedbirler eşliğinde Özgecan Aslan Parkında kadınların bir araya gelmesiyle gerçekleşiyor.

Eyüpsultanlı kadınlara sağlıklı yaşam bilinci kazandırmayı ve düzenli spor yapmalarını sağlamayı amaçlayan etkinlikte, özellikle sağlık tedbirlerine önem verildi. Maskeleri takılı olarak spor yapacakları alana gelen kadınların öncelikle ateş ölçümü yapılıyor.

Haftanın 5 günü spor faaliyetleriyle geçiyor. Özgecan Aslan Parkında Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri step, yürüyüş, jimnastik dersleri sabah 8: 30-9: 30 arasında verilirken; Salı ve Perşembe günleri de zumba dersleri 19: 30-20: 30 saatleri arasında veriliyor.

Araştırmalar, açık havada yapılan egzersizlerin, kan basıncını ve nabız hızını düşürdüğünü gösteriyor. Böylece vücut daha az strese giriyor ve yapılan egzersizlerden daha yüksek verim alıyor. Açık havada egzersiz, uyku bozukluklarıyla mücadelede insana yardımcı oluyor ve daha iyi uyumayı sağlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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