Göktürk'te açık hava sineması ve gece pazarı
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Göktürk'te açık hava sineması ve gece pazarı

Göktürk'te açık hava sineması ve gece pazarı
Habermetre - Haberler | Toplum

Eyüpsultan Belediyesi'nin Yaz Etkinlikleri kapsamında başlattığı açık hava sinema gösterimleri devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi'nin Yaz Etkinlikleri kapsamında başlattığı açık hava sinema gösterimleri devam ediyor.

Bir Eyüpsultan klasiği haline gelen açık hava sinema gösterimleri her gün farklı bir mahallede düzenleniyor.

7'den 70'e tüm sinema severleri, Yeşilçam'ın unutulmaz eserleriyle buluşturan açık hava sinema günleri bu kez Göktürk Özgecan Aslan Parkı'nda gerçekleştirildi.

Göktürklüler, Emel Sayın, Tarık Akan, Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Münir Özkul ve Halit Akçatepe gibi Türk Sinemasının değerli oyuncularını bir araya getiren Mavi Boncuk filmini izlediler.

GECE PAZARI KURULDU

Bu arada Özgecan Aslan Parkı'na Gece Pazarı kuruldu. Eyüpsultan Belediyesi'nin kurslarına devam eden kursiyerlerin yaptıkları el emeği eserlerin satışa sunulduğu gece pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

ÇOCUKLARA İÇİN ÇİZGİ FİLİM

Sinema gösterimi öncesi çocuklar için bir de sürpriz vardı. Filmin gösterimi öncesi çocuklar için, Sebat Ajans Yapım tarafından, erdemli bir insan olmanın yeni bir anahtarını vermek üzere uzman kişiler ve pedagoglar eşliğinde hazırlanan Lota Balığı Uyanık Tilkiyle Yarışıyor isimli çizgi filmi gösterildi.

Sinema izlemeye gelenlere Eyüpsultan Belediyesi tarafından patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı yapıldı.

Kaynak: Habermetre

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