Göktürk Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göktürk Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Göktürk Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk Tabiat Parkı beyaza büründü.

İSTANBUL (İHA) - Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk Tabiat Parkı beyaza büründü. Havadan görüntülenen parkta, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası birçok ilçe beyaza büründü. Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk Tabiat Parkı'nda ise kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Göktürk Tabiat Parkı'nda ortaya çıkan eşsiz manzara havadan drone ile görüntülendi. - İSTANBUL

Göktürk Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Göktürk Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Göktürk Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Göktürk Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Göktürk Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Göktürk Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Göktürk Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Eyüpsultan, İstanbul, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title