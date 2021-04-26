Göktürk Caddesine sıcak asfalt konforu geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Göktürk Caddesine sıcak asfalt konforu geliyor

Göktürk Caddesine sıcak asfalt konforu geliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Altyapısı yenilenen Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan Göktürk Caddesi'nde sıcak asfalt öncesinde PMT serimine başlandı.

Altyapısı yenilenen Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan Göktürk Caddesi'nde sıcak asfalt öncesinde PMT serimine başlandı.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi ekiplerince bir süre önce Jandarma Kavşağı'ndan 80. Yıl Bulvarına uzanan Göktürk Caddesi'nde başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı.

Gerçekleştirilen çalışmalar ile birlikte uzun yıllardır kullanılan ve sık sık arızalara neden olan asbestli borularla kaplı içme suyu hattı tamamen yenilenen cadde de ayrıca sağanak yağışlarda oluşabilecek su baskınlarına karşı da yağmur suyu hattı oluşturuldu.

Sağlam bir altyapıya kavuşturulan Göktürk Caddesi'nde belediye ekipleri sıcak asfalt öncesi PMT serimine başladı.

Önümüzdeki günlerce sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek olan cadde de belediye ekipleri ayrıca yaya kaldırımlarını da yeniledi. Daha önce parke taş döşeli olan Göktürk Caddesi'nde hem yayalar hem de araç sürücüleri için konforlu bir ulaşım imkanı sağlayacak olan Nevşehir Belediyesi, asfalt seriminin ardından caddeyi günlerde yeniden trafiğe açacak. - NEVŞEHİR

Göktürk Caddesine sıcak asfalt konforu geliyor
Göktürk Caddesine sıcak asfalt konforu geliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Genç kadının feci sonu! Eve girecekler için bıraktığı not tüyler ürpertti
Genç kadının feci sonu! Eve girecekler için bıraktığı not tüyler ürpertti
Bir süre önce eşinden ayrılan 37 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
Bir süre önce eşinden ayrılan 37 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
Hayvanları bahçesine girdi diye tartıştığı kuzenini tabancayla öldürdü
Hayvanları bahçesine girdi diye tartıştığı kuzenini tabancayla öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Özcan Deniz Kaan Yıldırım
Spor Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Harun Tekin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Göktürk Caddesine sıcak asfalt konforu geliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 15:22:19. #1.14#

title