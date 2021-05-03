Göktürk Caddesindeki sıcak asfalt çalışması tamamlandı
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Göktürk Caddesindeki sıcak asfalt çalışması tamamlandı

Göktürk Caddesindeki sıcak asfalt çalışması tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nevşehir Belediyesi tarafından hafta sonu Güzelyurt Mahallesi'ndeki Göktürk Caddesi'nde sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Nevşehir Belediyesi tarafından hafta sonu Güzelyurt Mahallesi'ndeki Göktürk Caddesi'nde sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince altyapısı yenilenen Güzelyurt Mahallesindeki Göktürk Caddesi'nde üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekipleri hafta sonu Jandarma Kavşağı'ndan 80. Yıl Bulvarı'na uzanan cadde de sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Sıcak asfaltın 5 cm'lik aşınma tabakasının ise önümüzdeki aylarda atılacağı açıklandı.

Altyapısı sağlamlaştırılan ve daha önce parke taşla kaplı olan caddenin ulaşım konforunu arttıran belediye ekipleri ayrıca aya trafiğinin rahat ve konforlu bir şekilde sağlanması için de yaya kaldırımlarını yeniledi.

Baskı beton kaldırım imalatını da tamamlayan belediye ekipleri caddenin aydınlatma direklerini de değiştirecek.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise caddenin her iki yönünde ve refüjde ağaçlandırma için otomatik sulama sistemi döşedi.

Çok sayıda süs bitkisi ve ağacın dikileceği cadde böylece daha yeşil bir görünüme kavuşacak. - NEVŞEHİR

Göktürk Caddesindeki sıcak asfalt çalışması tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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