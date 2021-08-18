Göktürk Caddesi'ne aşınma konfor tabakası serildi
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Göktürk Caddesi'ne aşınma konfor tabakası serildi

Göktürk Caddesi'ne aşınma konfor tabakası serildi
Bültenler - Haberler | Güncel

Nevşehir Belediyesi tarafından Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan Göktürk Caddesi'ndeki yollara aşınma ve konfor serimi yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince bir süre önce sıcak asfalt serimi gerçekleştirilen Göktürk Caddesi'nde aşınma ve konfor tabakası için belediye ekipleri sabah erken saatlerden itibaren çalışmalara başladı.

Trafiğe kapatılan cadde üzerindeki yollarda sıcak asfalt üzerine 5 cm kalınlığında aşınma ve konfor tabakası serimi yapıldı.

19 Ağustos Perşembe günü yeniden trafiğe açılacak olan yoldaki çalışmaları Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'da başkan yardımcıları ile birlikte takip etti.

Yardımcıları Ersin Erol ve Furkan Feralan ile birlikte Göktürk Caddesi'nde yürütülen çalışmalar hakkında Fen İşleri Müdürlüğü ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler alan Savran, aşınma ve konfor tabakası seriminin tüm yeni yapılan yollarda uygulanacağını açıkladı.

Aşınma ve konfor tabakasının asfaltın ömrünü uzatarak konforunu arttırdığını ifade eden Savran, "Bu çalışmanın yapılması için sıcak asfalt seriminin ardından bir müddet beklememiz gerekiyordu. Şimdi bu çalışmaya başladık. İlk olarak Göktürk Caddesi'nde yaptığımız bu çalışmayı 19 Ağustos Perşembe günü 80. Yıl Bulvarı'nda sürdüreceğiz. Biz milyonlarca lira yatırım yaparak gerçekleştirdiğimiz işin daha uzun ömürlü olmasını istiyoruz. O yüzden bu tabakayı atmamız gerekiyordu. Çalışmalar tamamlandığında Güzelyurt Mahallesi'ndeki bu yolları kullanan sürücülerimiz otoban konforunu yaşayacaklar. Nevşehir her şeyin en güzeline layık. Bu şehirde yaşayan hemşehrimiz için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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