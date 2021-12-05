GÖKTÜRK-1 uydusu uzaydaki 5. yılını tamamladı - Haberler
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GÖKTÜRK-1 uydusu uzaydaki 5. yılını tamamladı

AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
GÖKTÜRK-1 uydusu uzaydaki 5. yılını tamamladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), GÖKTÜRK-1 uydusunun, uzaya fırlatılmasının 5. yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), GÖKTÜRK-1 uydusunun, uzaya fırlatılmasının 5. yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.

Bakanlığın, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "5 yıl önce bugün uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-1 uydusu uzaydaki gözümüz oldu." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda yer alan grafikte ise uydunun Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Keşif Uydu Tabur Komutanlığı personelince komuta edildiği bilgisi ile uyduya ilişkin teknik bilgilere yer verildi.

AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri

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