Göktürk-1, sel bölgesini görüntüledi
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Göktürk-1, sel bölgesini görüntüledi

Göktürk-1, sel bölgesini görüntüledi
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Göktürk-1'in sel felaketinden sonra bölgede çektiği görüntüleri paylaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Göktürk-1'in sel felaketinden sonra bölgede çektiği görüntüleri paylaştı.

Göktürk-1 tarafından uzaydan çekilen görüntüler MSB tarafından yayınlandı. Yayınlanan görüntülerde, Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketinden sonraki durum yer aldı ve görüntüler arama- kurtarma ekipleri ile paylaşıldı. MSB'den yapılan açıklamada "Uzaydaki gözümüz olan Göktürk-1 Keşif Uydumuz, Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntüledi. Çekilen görüntüler arama- kurtarma ve hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı" denildi.


Göktürk-1, sel bölgesini görüntüledi
Göktürk-1, sel bölgesini görüntüledi
Göktürk-1, sel bölgesini görüntüledi
Göktürk-1, sel bölgesini görüntüledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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