Göktuğ Molla'dan gümüş madalya

15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen Cihabir Çulhaoğlu Türkiye Arena Uzun Kulvar 13 Yaş Bayan, 13 – 14 Yaş Erkek Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası, İzmir Narlıdere Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapıldı.

Yarışlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Göktuğ Molla, 1500 m serbestte 17:40:48 derecesiyle Türkiye ikincisi oldu. Aynı organizasyonda mücadele eden Büyükşehirli küçük bayanlar ise 4x100 karışık bayrak yarışını 05:06:44 ile geçerek dördüncülük madalyasının sahibi oldu.

Kaynak: Bültenler