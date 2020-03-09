SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Göktuğ Ergin: Okçulukta hedefimiz minimum 4 sporcuyla olimpiyata katılmak - Spor
Spor

Göktuğ Ergin: Okçulukta hedefimiz minimum 4 sporcuyla olimpiyata katılmak

anlattı. Göktuğ Ergin, kampta Klasik Yay Milli Takımı'nın olimpiyat hazırlıklarının yanı sıra, Makaralı Yay Milli Takımı 2020 seçmelerinin de yapıldığını söyledi.

09.03.2020 10:01 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:01
Göktuğ Ergin: Okçulukta hedefimiz minimum 4 sporcuyla olimpiyata katılmak
anlattı. Göktuğ Ergin, kampta Klasik Yay Milli Takımı'nın olimpiyat hazırlıklarının yanı sıra, Makaralı Yay Milli Takımı 2020 seçmelerinin de yapıldığını söyledi. Seçmelerde 8 erkek ve 7 kadın sporcunun yer aldığını kaydeden Ergin, klasik yayda da 6 erkek ve 6 kadın sporcunun olimpiyata hazırlandığını belirtti.

"KORONA DÜNYA KUPASI'NI ÇİN'DEN ANTALYA'YA GETİRDİ"Antalya'daki çalışmaların ardından yarın Almanya'da 3 günlük kampa başlayacaklarını bildiren Göktuğ Ergin, daha sonra tekrar Antalya'da 17 ülke milli takımının katılacağı çok uluslu hazırlık kampı gerçekleştirileceğini söyledi. Ergin, 1-5 Nisan'da ise Antalya 100'üncü Yıl Okçuluk Tesisleri'nde Kahraman Bagatır İlkbahar Okları turnuvasının düzenleneceğini dile getirdi. Olimpiyat öncesinde Antalya'nın önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacağına dikkati çeken Ergin, "Dünya Okçuluk Federasyonu takviminde daha önce 1-5 Mayıs'ta Çin'de gerçekleştirileceği açıklanan Dünya Kupası 2'nci ayak yarışması, koronavirüs nedeniyle iptal edilerek ülkemize alındı. Dünya Kupası 2'nci ayak yarışmaları 11-17 Mayıs'ta Antalya 100'üncü Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yapılacak. Sonrasında da 20-26 Mayıs'ta Açık Hava Avrupa Şampiyonası gerçekleştirilecek" diye konuştu."OLİMPİYAT KOTASI İÇİN MÜCADELE"Açık Hava Avrupa Şampiyonası ile Haziran ayında Berlin'de düzenlenecek Dünya Kupası 3'üncü ayak yarışmasının Okçuluk Milli Takımı açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Göktuğ Ergin, "Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda sporcularımız hem erkek hem bayanlarda bireysel olimpiyat kotası kazanmak için yarışacak. Haziran ayının üçüncü haftası Berlin'de Dünya Kupası 3'üncü ayak yarışmalarında da takım halinde kota için mücadele edeceğiz. 28 Haziran itibarıyla Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından erkek ve bayanlarda olimpiyatta yarışacak 64'er sporcu belirlenecek" dedi."HEDEF MİNUMUM 4 SPORCU"Okçuluk Milli Takımı'nın hedeflerini anlatan Ergin, şunları söyledi:

"Olimpiyata erkeklerde takım halinde katılmayı istiyoruz. Geçen yılı Dünya Kupası şampiyonu tamamlamış erkek takımımız var. Kış dönemi kamplarında iyi çalıştık ve sporcularımız geçen yıldan daha iyi. Erkeklerde oldukça iddialıyız. Bayanlarda Yasemin Ecem Anagöz performans olarak çok iyi. Avrupa şampiyonu sporcumuz ve formu çok iyi durumda. Yasemin ile ilk hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda bireysel kota almak, Berlin'de de takım halinde kota kazanmak istiyoruz. Hedefimiz minimum 4 sporcuyla olimpiyata katılmak."


- S
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Spor
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Canan Karatay'ın açıklamaları bir sektöre bayram ettirdi! Satış patlaması yaşanıyor Spor
Canan Karatay'ın açıklamaları bir sektöre bayram ettirdi! Satış patlaması yaşanıyor
Bergüzar ikinci kez anne oldu! Bebeklerinin ismi dikkat çekti Spor
Bergüzar ikinci kez anne oldu! Bebeklerinin ismi dikkat çekti
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor Spor
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı Spor
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Spor
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ursula Hulusi Akar Faik Öztrak Angela Merkel Süleyman Soylu
Magazin Can Yaman Dilek Yaman Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar
Spor Bülent Uygun İsmail Kartal Emre Belözoğlu Abdülkadir Ömür Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Avrupa Sivasspor Ali Babacan
Şu an buradasınız: Göktuğ Ergin: Okçulukta hedefimiz minimum 4 sporcuyla olimpiyata katılmak - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 11:43:38. #1.14#