Göktepe'nin Medusa figürlü kaya mezarları ziyaretçilerini bekliyor

29.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:06

Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe beldesindeki tarihi Köristan Örenyeri'nde üzerlerinde Medusa figürleri bulunan kaya mezarları, ziyaretçilerini bekliyor.

Göktepe beldesinin yaklaşık 5 kilometre güneybatısındaki klasik devirlere ait bir yerleşim yeri olan Köristan Örenyeri, kaya mezarları ile dikkati çekiyor.

Mezarlar, genelde kaya yüzeyi düzeltildikten sonra, kireçtaşı içine odalar halinde oyularak yapıldığı için görenleri hayrete düşürüyor.

Giriş üzerleri, genelde üçgen alınlıklı olan mezarlıklardan bazılarının alınlıklarına, mezar sahiplerinin kabartma resimleri, bazılarına ise Medusa (Yunan mitolojisinde saçları yılanlarla örtülü, korku verici görünümde olan üç kızkardeşten biri) başı ve aslan figürleri işlenmiş.

Bazılarının üzerinde kitabesi de bulunan mezarlar, tüm güzelliğiyle keşfedilmeyi bekliyor.

"Beldemizin tarihi binlerce yıl öncesine dayanmakta"

Göktepe Belediye Başkanı Mustafa Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldelerinin tarihteki eski adının Fariske olduğunu söyledi.

Bölgenin, çevredeki tarihi kalıntılar ve kayıtlardan Hititler, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlıdan bu yana aralıksız bir yerleşim olduğunun bilindiğini ifade eden Doğan, "Torosların ortasında kurulu beldemizin tarihi binlerce yıl öncesine dayanıyor. Yaylalarımızda onlarca ören yeri var. Bunların bazıları yüzey araştırmaları ile envantere kayıt edildiği halde bir çoğu da halen keşfedilmeyi bekliyor." diye konuştu.

"Medusa başı her yerde kullanılan figürler değil"

Bölgenin en önemli yerlerden birinin Köristan Örenyeri olduğunu belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Köristan, beldemize yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta sedir ve köknar ormanlarının arasında bir alan. Burada Roma döneminden kalan onlarca kaya mezarı var. Bu mezarlardan 2 tanesi diğerlerine göre oldukça görkemli. Bunların kral ve kraliçe mezarı olduğu sanılıyor. Bu mezarların alınlıklarında mezarları koruduğuna inanılan Medusa başı ve aslan figürleri var. Medusa başı her yerde kullanılan figürler değil. Mezarlar defineciler tarafından zarar verilmesine rağmen halen bütün güzellikleriyle ayakta. Geçmişte defineciler buraları talan etmiş. Hatta mezarın birinin yüzeyine oyuk oyarak orayı barutla doldurup patlatmak istemişler. Yakalanınca bu işi gerçekleştirememişler. Bu bölgede yapılacak geniş çaplı bir yüzey araştırması ve incelemenin bölgenin tarihini daha iyi ortaya çıkaracağına inanıyorum."

Beldelerinin ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden Alanya'ya 80 kilometre uzaklıkta olduğunun altını çizen Doğan, şunları kaydetti:

"Şimdi Alanya'yı İç Anadolu'ya bağlayan Kuş Yuvası mevkisinde tünel çalışmaları devam ediyor. Bu tüneller bittiğinde Alanya'dan ilçemize bir saatte gelinebilecek. Bu önemsediğimiz bir olay. Beldemizin doğası, tarihi ve sıcakkanlı insanlarıyla, denizden sıkılan turistlerin tercih edebileceği bir alternatif olacağı inancındayım. Ben herkesi beldemize bekliyorum."

Kaynak: AA