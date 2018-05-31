Göktepe: "İhanet Odaklı Çabaları Boşa Çıkaracağız"

AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Caner Göktepe, "İnşallah bu seçimleri de kazanarak, dış güçlerin ihanet odaklı çabalarını boşa çıkaracağız" dedi.

Caner Göktepe, 24 Haziran seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında ilçelere olan ziyaretlerini sürdüren Caner Göktepe'nin son durağı Bafra ilçesi oldu.

Bafra ilçesindeki vatandaş ve esnaflarla bir araya gelen Caner Göktepe, sanayi bölgesine giderek esnafların sorunlarını ve önerilerini dinledi. 6 saat boyunca bölge esnafıyla bir arada olan Caner Göktepe, 24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yaptı.

24 Haziran seçimlerinin ülkenin geleceği için oldukça önem arz etmekte olduğunu dile getiren Göktepe, "Seçimlerde Samsun'da rekor oy almak için canla başla mücadele ediyoruz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde inşallah bu seçimlerde de kazanarak dış güçlerin ihanet odaklı çabalarını bir kez daha boşa çıkaracağız. Siz değerli esnaflarımızın bu yönde bize verecekleri destek çok önemli. Rabbim utandırmasın. Yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu. - SAMSUN