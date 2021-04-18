Gökten çamur yağdı, otomobilini gören şaşkına döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gökten çamur yağdı, otomobilini gören şaşkına döndü

Gökten çamur yağdı, otomobilini gören şaşkına döndü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı.

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Lastik etiketlerine düzenleme geldi
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Lastik etiketlerine düzenleme geldi
İSTANBUL'da, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı. Sabah araçlarını çamurla kaplı olduğunu gören vatandaşlar, oto yıkamacılara akın etti. 

Şişli ve Eyüpsultan'da toz taşınımı nedeniyle gece saatlerinde çamur yağdı. Toz taşınımı nedeniyle özellikle araçların üzerleri çamurla kaplandı. Sabah uyandıklarında araçlarının çamurla kaplı olduğunu gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, oto yıkamacılara ve benzin istasyonlarındaki yıkama alanlarına akın etti.

"GENELDE BU AYLARDA HEP BÖYLE OLUYOR"

Bülent Yeşilyurt "Gece çok fena bir çamur yağdı. Genelde bu aylarda hep böyle oluyor. Ben gece çalışıyorum. Sabaha kadar çamur yağdı. Şimdi aracımı temizleyip eve gideceğim" diye konuştu.

"BİR DOĞA OLAYI"Sabah işe gitmek için dışarı çıkan Fatih Uygunoğlu "Sabah işimiz gereği dışarı çıktık.  O yüzden aracımızı temizletiyoruz. Zaten İstanbul'da sık sık görülen bir olay. Bir doğa olayı" dedi.

"ARABAM KREM RENGİ OLMUŞ"Otomobilini yıkamaya getiren Anıl Eker, "Sabah bir uyandık çamur yağmış bizde araba konusunda titiziz. Yasak var ama işi gitmeden arabayı yıkayıp öyle işe gideceğiz. Her yer çamur olmuş bakalım nasıl temizleyeceğiz. İlk defa arabamı böyle görüyorum. Araba normalde siyah bu krem rengi olmuş" dedi.  

"ARABANIN RENGİ KAYBOLMUŞ"

Zafer Doğan ise, "Sabah uyandık arabam komple çamur tanınmıyor. Yıkamaya getirdik feci bir olay yaşanmış gece. Arabanın rengi kaybolmuş diye arabayı yıkadık" diye konuştu. 


- İstanbul
Gökten çamur yağdı, otomobilini gören şaşkına döndü
Gökten çamur yağdı, otomobilini gören şaşkına döndü
Gökten çamur yağdı, otomobilini gören şaşkına döndü
Gökten çamur yağdı, otomobilini gören şaşkına döndü
Gökten çamur yağdı, otomobilini gören şaşkına döndü
Gökten çamur yağdı, otomobilini gören şaşkına döndü
Gökten çamur yağdı, otomobilini gören şaşkına döndü
Gökten çamur yağdı, otomobilini gören şaşkına döndü
Gökten çamur yağdı, otomobilini gören şaşkına döndü
Gökten çamur yağdı, otomobilini gören şaşkına döndü
Gökten çamur yağdı, otomobilini gören şaşkına döndü
Gökten çamur yağdı, otomobilini gören şaşkına döndü
Gökten çamur yağdı, otomobilini gören şaşkına döndü
Gökten çamur yağdı, otomobilini gören şaşkına döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Vladimir Putin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mehtap Ar Nur Sürer Cansu Dere Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Hadise
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gökten çamur yağdı, otomobilini gören şaşkına döndü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 10:25:33. #1.15#

title