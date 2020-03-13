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Adana, Ekonomi

Göktekin Yapı, yeni 'marka konut' projelerine haziranda başlıyor

Adana'da marka konut yaratma iddiasıyla faaliyet gösteren Göktekin Yapı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Göktekin, "Kentin gözde yaşam alanlarından Turgut Özal Bulvarı'nda bir iş merkezi projesi için dünyaca ünlü mimar Emre Arolat ile anlaştık. Yeni konut projesine hazian ayında başlıyoruz" dedi.

13.03.2020 18:13 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:13
Göktekin Yapı, yeni 'marka konut' projelerine haziranda başlıyor

Adana'da marka konut yaratma iddiasıyla faaliyet gösteren Göktekin Yapı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Göktekin, "Kentin gözde yaşam alanlarından Turgut Özal Bulvarı'nda bir iş merkezi projesi için dünyaca ünlü mimar Emre Arolat ile anlaştık. Yeni konut projesine hazian ayında başlıyoruz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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