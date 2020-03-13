Göktekin Yapı, yeni 'marka konut' projelerine haziranda başlıyor Adana'da marka konut yaratma iddiasıyla faaliyet gösteren Göktekin Yapı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Göktekin, "Kentin gözde yaşam alanlarından Turgut Özal Bulvarı'nda bir iş merkezi projesi için dünyaca ünlü mimar Emre Arolat ile anlaştık. Yeni konut projesine hazian ayında başlıyoruz" dedi.

Adana'da marka konut yaratma iddiasıyla faaliyet gösteren Göktekin Yapı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Göktekin, "Kentin gözde yaşam alanlarından Turgut Özal Bulvarı'nda bir iş merkezi projesi için dünyaca ünlü mimar Emre Arolat ile anlaştık. Yeni konut projesine hazian ayında başlıyoruz" dedi. Kaynak: Dunya.com