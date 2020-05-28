Göktaşı yağmuru 3 bin 200 rakımdan böyle görüntülendi
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Göktaşı yağmuru 3 bin 200 rakımdan böyle görüntülendi

Göktaşı yağmuru 3 bin 200 rakımdan böyle görüntülendi Türkiye'nin Doğu illerinde dün akşam yaşanan ve birçok noktadan gözlenen göktaşı yağmuru Erzurum Palandöken dağında bulunan kameralara yansıdı.

28.05.2020 12:35 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:39

Göktaşı yağmuru 3 bin 200 rakımdan böyle görüntülendi

ERZURUM - Türkiye'nin Doğu illerinde dün akşam yaşanan ve birçok noktadan gözlenen göktaşı yağmuru Erzurum Palandöken dağında bulunan kameralara yansıdı.

Dün akşam saat 20.30'dan itibaren Göktaşı yağmuru Türkiye'nin birçok şehrinde görüldü. Göktaşı'nın yaydığı ışık Doğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Karadeniz'de bulunan Erzurum, Erzincan, Ardahan, Trabzon, Rize, Artvin illerinin yanı sıra Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, başta olmak üzere birçok şehirde de göründü. Beklenmeyen bir doğa olayı olduğu için genellikle güvenlik kameralarına yansıyan o anları Erzurum'daki Türkiye'nin en önemli kayak rotalarından birisi olan Palandöken Kayak Merkezinde bulunan Ejder 3200 zirvesinde ki kameralarda görüntüledi.

3 bin 200 rakımda kayıtta olan kameralar Göktaşı'ndan yansıyan ışığın ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdi.

Göktaşı yağmuru 3 bin 200 rakımdan böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

Manşet

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