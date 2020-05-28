"Göktaşı parçalarının değeri ne kadar?" sorusunun cevabı belli oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Göktaşı parçalarının değeri ne kadar?" sorusunun cevabı belli oldu

"Göktaşı parçalarının değeri ne kadar?" sorusunun cevabı belli oldu Öğreti Üyesi Dr. Ayşegül Yelkenci: "Düşen göktaşının parçalarını bütçe yoksa kimse almaz" Uzman isimler dün akşam düştüğü söylenilen göktaşını değerlendirdi Dr.

28.05.2020 17:35 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:41

"Göktaşı parçalarının değeri ne kadar?" sorusunun cevabı belli oldu

Öğreti Üyesi Dr. Ayşegül Yelkenci: "Düşen göktaşının parçalarını bütçe yoksa kimse almaz"

Uzman isimler dün akşam düştüğü söylenilen göktaşını değerlendirdi

Dr. Öğretim Üyesi Sinan Aliş:

-"Çıkan ateş topundan birkaç metre büyüklüğünde olduğunu söyleyebiliriz"

İSTANBUL - İstanbul Kültür Üniversitesi Fizik Bölümü Öğreti Üyesi Dr. Ayşegül Yelkenci, dün akşam saatlerinde düştüğü iddia edilen göktaşının parçalarının 2015 yılında Bingöl Sarıçiçek köyüne düşen göktaşı ile aynı değerde olmayabileceğini açıklayarak, "Dün akşam düşen çok önemli bir astroidin parçası değilse öyle o kadar fiyatlara kimse satamaz. Hatta bütçe yoksa kimse bulan kişiden bunları almaz. Bunlara bel bağlamamak lazım" dedi.

Dün akşam saatlerinde Bingöl dahil Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere bir çok şehirden göktaşının düştüğü görülmesiyle, 2015 yılında Bingöl Sarıçiçek köyüne düşen göktaşı akıllara geldi. Başta köy halkı olmak üzere çevre illerden de gelenler göktaşı parçalarını toplayıp satarak ciddi bir gelir elde etmişti. Alanında uzman isimler dün akşam düşen göktaşı ile 2015 yılında düşen göktaşının parçalarının aynı değerde alıcı bulamayacağını söyledi.

"Meteorların bazıları ateş topu olarak adlandırılıyor"

İstanbul Kültür Üniversitesi Fizik Bölümü Öğreti Üyesi Dr. Ayşegül Yelkenci, "Hergün dünyanın atmosferine binlerce meteor giriyor. Dün akşam yaşanan olayın bir meteor olduğunu düşünüyoruz. Bu binlerce meteordan bazıları gündüz oluyor parlamasını fark etmiyoruz, bir kısmı da gece oluyor. Bu Trabzon, Artvin, Muş civarından gözlemlenen büyük ihtimalle de Artvin ve Gürcistan'a düşmüş ihtimali olan dün akşam gözlenen meteor çok büyüktü. Meteorlar sürtünmeden ötürü böyle bir iz bırakıyorlar. Bazıları çok büyük olup hızlı gelebiliyorlar. Saniyede 100 kilometre olabiliyor. Meteorların bazıları ateş topu olarak adlandırılıyor. Dün akşam düşen ateş toplarından birisi olabilir. Bu patlamadan sonra yere düşen bir parça kalabilir kalmaya da bilir. Yere düşene kadar kül de olabilirler" dedi.

"Hatta bütçe yoksa kimse bulandan bunları almaz"

Meteorların genellikle ne zaman düşeceğinin tahmin edildiğini belirten Yelkeci, "Yıl içerisinde şu zamanlarda olacak deriz. Şu aralar bir meteor yağmuru yok. Bundan sonraki Temmuz'da olacak. En parlaklarından birisi Ağustos'ta olacak. Bunlar her sene oluyor. Biz ne zaman göktaşı yağmuru olacak biliyoruz. Bu düşen taşları yeryüzünde bulabilirsek daha kesin bilgiler elde edebiliyoruz. Biz bu cisimlerin her birini izliyoruz. Bu düşen parçanın yörüngesini hesaplayabiliyoruz. Düşmemiş varsa bunları da takip edebiliyoruz. Henüz daha bir rapor gelmedi. Endişe verecek bir şey yok. Uzaylılar ile alakası yok. Bu düşen parçaları bulursak çok şanslıyız. Daha önce Bingöl'e düşen göktaşının parçalarına büyük ödenekler sağlandı. Köylülerden para karşılığında alındı. Her zaman bu bütçe olmayabilir. Dün akşam düşen çok önemli bir astroidin parçası değilse öyle o kadar fiyatlara kimse satamaz. Hatta bütçe yoksa kimse bula kişiden bunları almaz. Bunlara bel bağlamamak lazım" açıklamasını yaptı.

"Bu göktaşı yere düştü mü bunu bilmek gerçekten çok güç"

İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Başkan Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Sinan Aliş ise yaptığı açıklamada, "Göktaşı ve meteor ikisi de aynı şeydir. Biz göktaşı kullanılmasını tercih ediyoruz. Dün akşam yaşanan olay son derece sıradan bir olaydır. Her an dünya atmosferine milyonlarca göktaşı giriyor. Bunların bazıları mercimek büyüklüğünde oluyor. Bu gördüğümüz boyutta fazla olmuyor. Çıkan ateş topundan birkaç metre büyüklüğünde olduğunu söyleyebiliriz. ya da 5-10 metre arasında da olabilir. Yakın zamanda 2013'te Rusya'da bir kasabaya böyle bir şey düşmüştü. Onun da güzel görüntüleri vardı. Dünde bizde çok yerde görüntüledik. Bu göktaşı yere düştü mü bunu bilmek gerçekten çok güç. Araştırma yapmak gerekir. Çok yüksekten geçiyor. 50 kilometre yükseklik diyebiliriz. Yere çarpmadan parçalara ayrılmış olabilir. Göktaşları direk düştükleri yerde arabalara, evlere, camlara büyük zarar verebilir. Canlı varsa mutlaka ölümler olabilir. Umarız ki araziye düşmüştür. Bu dönemde biz atmosfere giren çok sayıda göktaşı görüyoruz. Bunların tarihleri bellidir. Ne zaman daha çok görülüler bellidir. Yıl boyunca gözlemlenen 12-13 tane göktaşı yağmurları var. Bunlardan birisi Ağustos ayında olur. Onlar çok küçük taşlardan oluşur. Yaz aylarında daha çok göreceğiz ifadesi doğru bir ifade değildir. Dün akşam gördüğümüz olaydan çok sık görmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Göktaşı parçalarının değeri ne kadar?' sorusunun cevabı belli oldu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Haber
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı Haber
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu Haber
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor Haber
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi
Altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi
Henry Onyekuru, Galatasaray için Olympiakos'un teklifini reddetti
Henry Onyekuru, Galatasaray için Olympiakos'un teklifini reddetti
Sevgilisinin kafasında içki şişesi kırdı, hırsını alamayıp bıçakladı! Savunması olay kadar ilginç değil
Sevgilisinin kafasında içki şişesi kırdı, hırsını alamayıp bıçakladı! Savunması olay kadar ilginç değil
Habermetre, markaların Ramazan Bayramı iletişim çalışmalarını raporladı
Habermetre, markaların Ramazan Bayramı iletişim çalışmalarını raporladı
Normalleşme adımlarının peş peşe atıldığı şu günlerde İstanbul'un çamurundan da korona çıktı
Normalleşme adımlarının peş peşe atıldığı şu günlerde İstanbul'un çamurundan da korona çıktı
Birçok ilden görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddia edildi
Birçok ilden görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddia edildi
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak
Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı
Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma...
Bakan Albayrak'tan CHP Sözcüsü'ne 'sosyete damat' cevabı: Köyden gelip 2 evladını okutan babanın oğlu olarak ben mi sosyeteyim?
Bakan Albayrak'tan CHP Sözcüsü'ne "sosyete damat" cevabı: Köyden gelip 2 evladını okutan babanın oğlu olarak ben...
Günlük burç yorumları 28 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 28 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Reyhanlı'daki patlamada felç geçirip işini kaybeden adamın 7 yıllık tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Reyhanlı'daki patlamada felç geçirip işini kaybeden adamın 7 yıllık tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Taksici, doğum yapan kadını 'Arabam pislenir' diye aracından indirdi
Taksici, doğum yapan kadını "Arabam pislenir" diye aracından indirdi
Türbede düşen telefonunu almak isterken bacağına demir saplandı
Türbede düşen telefonunu almak isterken bacağına demir saplandı
Boşanma aşamasındaki karısının 'mahrem' fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Boşanma aşamasındaki karısının "mahrem" fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya seslendi: Ülkemiz Teksas'a mı döndü?
Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya seslendi: Ülkemiz Teksas'a mı döndü?
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı
Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı
Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Ersin Korkut Mehmet Ali Erbil Kenan İmirzalıoğlu
Spor İlhan Cavcav Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Haziran Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: "Göktaşı parçalarının değeri ne kadar?" sorusunun cevabı belli oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 17:43:07. #1.15#
title