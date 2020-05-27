Göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düştüğü an Erzurum'dan görüntülendi
Erzurum'da göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düşme anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.
27.05.2020 22:15 | Son Güncelleme: 27.05.2020 22:18
Erzurum'da göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düşme anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.
Erzurum'da akşam saatlerinde hava aniden aydınlandı. Göktaşı olduğu düşünülen cismin düşme anı kameralara yansırken insanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Düşme anından sonra ise havada toz bulutu oluştuğu görüldü. - ERZURUM
Kaynak: İHA