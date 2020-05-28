Göktaşı Erzurum'da bulundu iddiası
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Göktaşı Erzurum'da bulundu iddiası

Göktaşı Erzurum'da bulundu iddiası Türkiye'nin Doğu illerinde dün akşam yaşanan ve birçok kişi tarafından görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddia edildi.

28.05.2020 17:24 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:30

Göktaşı Erzurum'da bulundu iddiası

ERZURUM - Türkiye'nin Doğu illerinde dün akşam yaşanan ve birçok kişi tarafından görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddia edildi. Mantar toplamak için dolaşan bir kişinin, oluşan derin çukurda bulduğu taşların gök taşı ile olan benzerliği dikkat çekiyor.

Dün akşam saat 20.30'dan itibaren Göktaşı yağmuru Türkiye'nin birçok şehrinde görüldü. Göktaşının yaydığı ışık Doğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Karadeniz'de bulunan Erzurum, Erzincan, Ardahan, Trabzon, Rize, Artvin illerinin yanı sıra Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, başta olmak üzere birçok şehirde de göründü. Beklenmeyen bir doğa olayı olduğu için genellikle güvenlik kameralarına yansıdı.

Erzurum'un İspir ilçesinde mantar arayan doğa sever Lokman Toptaş, ovanın ortasında oluşan derin çukurun içerisinde taşlar gördü. Çukurun içerisinde bulduğu yaklaşık 3 kilo ağırlığında ki iki parça taşın gök taşı olabileceğini düşündü. Gök taşını internetten araştıran Toptaş, elinde ki taşın gök taşına benzediğini fark etti. 2 parça olan taşları muhafaza eden Toptaş, yetkililerle iletişime geçti.

Taşları bulan Toptaş, taşların gök taşına benzediğini ifade ederek, " Mantar için çıktığımız arazide bu taşlara rastladık. Orada bu taşları inceledik. Değişik taşlar olduğu için Erzurum'a getirdik hemen. Dün akşam gök taşı göründüğü için bunların benzerliğinden dolayı gök taşı olabileceğini düşündük. Şimdi yetkililerin incelemesini bekliyoruz. İncelemenin sonrası taşın ne taşı olduğu ortaya çıkacaktır" dedi.

Göktaşı Erzurum'da bulundu iddiası

Kaynak: İHA

Manşet

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