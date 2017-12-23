Göktaş, Öğretmenlerle İş Güvenliği Toplantısında Bir Araya Geldi

Yargıtay 22. Daire Başkanı Seracettin Göktaş ve Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Herdem, tarafından Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen "kamuda iş akdi, iş sözleşmesi feshi, işçi sağlığı ve iş güvenliği" konularındaki toplantıya katıldı.



Bolvadin Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Göktaş ve Herdem'in yanı sıra Bolvadin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Sever, İlçe Milli Eğitim Müdürü Derviş Özçal, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Dayı, Bolvadin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Tabak, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.



Göktaş, toplantıda öğretmenlerden özellikle öğrenciler iş güvenliği konusunda bilgiler vermesini aktararak, bu konuda kendilerine büyük görevler düştüğünü ifade etti. Ayrıca, Göktaş öğrenilcere iş güvenliği konusunda çeşitli eğitimler verilebileceğini ve bu konuda gerekli bilincin oluşturulabileceğini de söyledi. - AFYONKARAHİSAR