Göktaş mahallesi, kesintisiz ve sağlıklı suya kavuşacak

MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma ilçesinde yayınlanan yerel bir gazetede yer alan Soma ilçesine bağlı Göktaş mahallesinde "Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından burada bir ara su için çalışmalar yapıldığını, ne var ki sonuç alınamadığından şu anda bir çalışmanın olmadığı" ifadelerinin gerçeği yansıtmadığının bilgisini kamuoyu ile paylaştı.