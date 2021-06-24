Göktaş mahallesi, kesintisiz ve sağlıklı suya kavuşacak
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Göktaş mahallesi, kesintisiz ve sağlıklı suya kavuşacak

Göktaş mahallesi, kesintisiz ve sağlıklı suya kavuşacak
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma ilçesinde yayınlanan yerel bir gazetede yer alan Soma ilçesine bağlı Göktaş mahallesinde "Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından burada bir ara su için çalışmalar yapıldığını, ne var ki sonuç alınamadığından şu anda bir çalışmanın olmadığı" ifadelerinin gerçeği yansıtmadığının bilgisini kamuoyu ile paylaştı.

Göktaş mahallesindeki içme suyu sorununun çözümü için Yağcılı mahallesinde bulunan içme suyu deposundan 3 bin 300 metre içme suyu hattı döşeme çalışmalarının tamamlandığını belirten yetkililer, Göktaş mahallesinde inşa çalışmalarında sona gelinen biriktirme deposunun tamamlanmasıyla mahalledeki su sorununun çözüleceğini bildirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Soma ilçesinde yayınlanan yerel bir gazetede yer alan ve gerçeği yansıtmayan iddialara cevap verdi. MASKİ yetkililerinden yapılan açıklamada, "Haberde bahsi geçen Göktaş mahallesinde içme suyu sorununun çözümü için bir çalışma yapılmadığı açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. Göktaş mahallesine içme suyu temin edilen sondajın verimi, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan kuraklık ve yeraltı sularının daha derinlere çekilmesinden dolayı düşmüştür. Mahallede yaşanan su sorununu çözüme kavuşturmak için yapılan çalışmalar, İçme Suyu Dairesi Başkanlığımız bünyesinde devam etmektedir. Yağcılı mahallesinde bulunan içme suyu deposundan 3 bin 300 metre içme suyu hattı döşeme çalışmaları tamamlandı. Göktaş mahallesinde yapımında sona gelinen biriktirme deposunun tamamlanmasının ardından mahalleye sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Bültenler

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