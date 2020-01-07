Göksun Meslek Yüksekokulu'nda yangın çıktı (2)
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Göksun Meslek Yüksekokulu'nda yangın çıktı (2)

FIRTINANIN DEVİRDİĞİ BACA YANGINA NEDEN OLMUŞKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Göksun Meslek Yüksekokulu çatısında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonunda tamamen söndürüldü.

07.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:06
Göksun Meslek Yüksekokulu'nda yangın çıktı (2)

FIRTINANIN DEVİRDİĞİ BACA YANGINA NEDEN OLMUŞ

Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu çatısında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonunda tamamen söndürüldü.

Yangının, kalorifer bacasının çatı kısmının fırtına nedeniyle devrilmesi sonucu çıktığı belirtildi.

Kaynak: DHA
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