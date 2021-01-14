Göksun'da Mahmut Bey Camii yandı
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Göksun'da Mahmut Bey Camii yandı

14.01.2021 15:18 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:23
Göksun'da Mahmut Bey Camii yandı

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesindeki Mahmutbey Camii yanarak kullanılamaz hale geldi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesindeki Mahmutbey Camii yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında Kur'an-ı Kerim'in yanmaması dikkat çekti.

Sabah saatlerinde Mahmbutbey Mahallesi'ndeki camiden dumanlar yükseldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında cami kullanılmaz hale geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında Kur'an-ı Kerim'in yanmaması dikkat çekti.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Göksun'da Mahmut Bey Camii yandı
Göksun'da Mahmut Bey Camii yandı
Göksun'da Mahmut Bey Camii yandı
Göksun'da Mahmut Bey Camii yandı
Göksun'da Mahmut Bey Camii yandı
Göksun'da Mahmut Bey Camii yandı
Göksun'da Mahmut Bey Camii yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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