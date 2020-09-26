Göksun'da kavga: 2'si ağır, 14 yaralı
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Göksun'da kavga: 2'si ağır, 14 yaralı

26.09.2020 14:23 | Son Güncelleme: 26.09.2020 14:23
Göksun'da kavga: 2'si ağır, 14 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksün ilçesindeki Ericek Mahallesi'nde, yerel seçimlerde aralarında husumet oluşan iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksün ilçesindeki Ericek Mahallesi'nde, yerel seçimlerde aralarında husumet oluşan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgaya müdahale eden jandarma ekipleri, uyarılara rağmen silahını bırakmayan 2 kişiyi bacaklarından vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralanan 2'si, ağır 14 kişi hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Ericek Mahallesi'nde meydana geldi. 31 Mart 2019'da yapılan muhtarlık seçimlerinde aralarında husumet oluştuğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Bölgede devriye gezen jandarma ekipleri, silah sesleri üzerine olay yerine gitti. Kalabalık içerisinde ateş etmeye devam eden ve tüm uyarılara karşın silahlarını bırakmayan 2 kişi, jandarma tarafından bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan, aralarında Ericek Mahallesi Muhtarı Elbeyli Tüylü ve Göksun Belediye Meclisi Üyesi Altunay Bakıcı'nın da bulunduğu 14 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olayların daha fazla büyümemesi için jandarma mahallede, polis de hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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