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Göksun, Güncel

Göksun'da bir mahalle karantinaya alındı

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesine bağlı Ortatepe Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

09.04.2020 22:56 | Son Güncelleme: 09.04.2020 22:56
Göksun'da bir mahalle karantinaya alındı

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesine bağlı Ortatepe Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Pozitif vakaların görüldüğü mahalle giriş-çıkışa kapatıldı.

İlçe merkezinde 5 kilometre uzaklıkta bulunan Ortatepe Mahallesi'nde oturan bir kişi, nefes darlığı ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin hastaneye yatışı yapılıp tedavisine başlanırken, en son görüştüğü ve temas etiği kişilere de test yapıldı. Bu kişilerden bazılarının testlerinin pozitif çıkması üzerine Göksun İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca Ortatepe Mahallesi'nin karantina altına alınmasına karar verildi.Karar üzerine yaklaşık 100 kişinin yaşadığı mahalle İlçe Jandarma Komutanlığı'nca giriş- çıkışa kapatıldı. Tali yollara ise kamyonlarla toprak döküldü. Öte yandan, testleri pozitif çıkanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Kaynak: DHA

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