Göksun'da belediye, semt pazarının yerini değiştirdi
Göksun Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında giriş çıkışları kontrol altına alabilmek için ilçe merkezindeki semt pazarının yerini değiştirdi.
28.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:50
Göksun Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında giriş çıkışları kontrol altına alabilmek için ilçe merkezindeki semt pazarının yerini değiştirdi.
Belediye, ilçe merkezindeki semt pazarını Yeni Mahalle'deki hayvan borsasının yanına taşıyarak giriş çıkışları tamamen kontrol altına aldı.
Semt pazarının yeni yeri, belediye çalışanlarınca dezenfekte edildi.
Pazara giriş çıkışlarda zabıta görevlileri, maske dağıtılırken, vatandaşlar dezenfektan kullanımına yönlendirildi.
Pazar içerisinde sosyal mesafe kuralı gereğince tezgahlar arası mesafeye dikkat edildi.
Ürünlere satıcıdan başka el değmemesi için şeritler çekildi.
Kaynak: AA