Göksun'da 3 mahalle karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Göksun'da 3 mahalle karantinaya alındı

07.02.2021 23:00 | Son Güncelleme: 07.02.2021 23:04
Göksun'da 3 mahalle karantinaya alındı

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesindeki 3 mahalle, koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesindeki 3 mahalle, koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

Göksun Kaymakamı Ümit Şeref Kayacan başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu; Bozhüyük, Esenköy ve Kanlıkavak Mahallelerinde Covid-19 hastalarının bulundukları ikametlerde, ev karantinasında tutulmasına karar verdi. Karar çerçevesinde mahallelere giriş-çıkışlar jandarma ekiplerince kapatılırken, diğer tali yollar ise Göksun Belediyesi'nce kum dökülerek kapatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ali Çelebi Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hadise Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Okan Buruk Ersun Yanal Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Antalya Kadıköy Jandarma Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göksun'da 3 mahalle karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 23:04:52. #1.14#
title