Göksun'a yeni itfaiye binası
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Göksun'a yeni itfaiye binası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Göksun'a yeni itfaiye binası

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yeni itfaiye binası için çalışmalara başlandı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yeni itfaiye binası için çalışmalara başlandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince temel kazısına başlanan itfaiye binasında hafriyat sevkiyatının ardından temel atma ve betonarme çalışmaları gerçekleştirilecek.

2,5 milyon TL'lik yatırımla bin 400 metrekare alan üzerine inşa edilecek binada garaj, ekipman odaları ve idari alanlar yer alacak.

İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şehrimizde meydana gelen ve müdahale gerektiren olaylarda yüksek bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Hızlı olma avantajımızla 2020 yılı içinde gerçekleşen 7 bin 587 olaya müdahale ettik. Ayrıca bin 994 kurtarma olayı ve 440 trafik kazasında da aktif görev aldık. İlçelerimizin her birinde daimi olarak bulunan personellerimizin sevk ve idaresini hızlandırmak maksadıyla alt ve üstyapımızı güçlendiriyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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