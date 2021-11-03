Göksu Üçtaş Şanlı ve Ahmet Önder, İsviçre'de iki uluslararası turnuvaya katılacak
Artistik cimnastikte milli sporcular Göksu Üçtaş Şanlı ve Ahmet Önder, İsviçre'de gerçekleştirilecek iki uluslararası turnuvada Türkiye'yi temsil edecek.
Artistik cimnastikte milli sporcular Göksu Üçtaş Şanlı ve Ahmet Önder, İsviçre'de gerçekleştirilecek iki uluslararası turnuvada Türkiye'yi temsil edecek.
Ev sahibi ülkenin yanı sıra özel davetle Türkiye, Fransa, Almanya, ABD, Avusturya, İtalya, Rusya, Ukrayna, birer kadın ve erkekten oluşan ikişer kişilik takımlarla yarışacak.
Memorial Arthur Gander Uluslararası Artistik Cimnastik Turnuvası bugün, Swiss Cup Zürih Uluslararası Artistik Cimnastik Turnuvası ise 7 Kasım'da düzenlenecek.
Viktoria Zeynep Güneş'ten tarihi başarı! Milli yüzücü, Türkiye'ye ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten tarihi başarı
Son dakika haber! Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Türkiye'ye büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu...