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Göksu Üçtaş Şanlı ve Ahmet Önder, İsviçre'de iki uluslararası turnuvaya katılacak

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Göksu Üçtaş Şanlı ve Ahmet Önder, İsviçre'de iki uluslararası turnuvaya katılacak

Artistik cimnastikte milli sporcular Göksu Üçtaş Şanlı ve Ahmet Önder, İsviçre'de gerçekleştirilecek iki uluslararası turnuvada Türkiye'yi temsil edecek.

Artistik cimnastikte milli sporcular Göksu Üçtaş Şanlı ve Ahmet Önder, İsviçre'de gerçekleştirilecek iki uluslararası turnuvada Türkiye'yi temsil edecek.

Ev sahibi ülkenin yanı sıra özel davetle Türkiye, Fransa, Almanya, ABD, Avusturya, İtalya, Rusya, Ukrayna, birer kadın ve erkekten oluşan ikişer kişilik takımlarla yarışacak.

Memorial Arthur Gander Uluslararası Artistik Cimnastik Turnuvası bugün, Swiss Cup Zürih Uluslararası Artistik Cimnastik Turnuvası ise 7 Kasım'da düzenlenecek.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri
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