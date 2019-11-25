25.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:59

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iş birliğinde Konya Büyükşehir Belediyesinin de katkısıyla yürütülen Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi toplantısı yapıldı.



Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Göksu-Taşeli Havzası Kalkınma Projesi Toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız'ın başkanlık ettiği toplantıya; Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tarım Reformu Genel Müdür Hasan Özlü, Seydişehir, Bozkır, Hadim, Taşkent, Güneysınır, Akören, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerinden kaymakamlar, belediye başkanları, ilçe tarım müdürleri ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı. Toplantıda; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile işbirliği içinde Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) finansal desteği ile 2017-2023 yılları arasında Ahırlı, Akören, Bozkır, Güneysınır, Hadim, Taşkent ve Yalıhüyük ilçelerine bağlı 141 mahalle, Karaman'da Başyayla, Ermenek, Sarıveliler ve merkez ilçelerine bağlı 97 köy olmak üzere, 238 mahalle ve köyü kapsayan 22 milyon 270 bin euroluk bütçenin etkin ve verimli kullanımı ile ele alındı. Konya Büyükşehir Belediyesinin fonun verimli kullanılması konusunda aktif rol üstlenmesinin ve Konya'ya yapılacak yatırımlara mali destek sağlamasının öneminin ele alındığı toplantıda, Konya'ya yapılacak yatırımların koordinasyonunun Konya Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım Müdürlüğü tarafından yürütülmesi kararlaştırıldı. Toplantıda, Konya Büyükşehir Belediyesinin özellikle kırsal altyapının iyileştirilmesi, yayla ve mera yollarının ıslahı, küçük ölçekli tarımsal sulama yatırımlarının hayata geçirilmesi ve mevcut tesislerin bakım onarımı konularında fondan ayrılacak bütçe ve kendi sağlayacağı mali destekle aktif olarak sürecin içerisinde yer almasının önemi vurgulandı. Programda, ilçelerden gelen yöneticilerin projenin içeriği ve yürütülmesi konusunda görüşleri alınarak gelecek dönem planlamalarına altlık oluşturacak istişarelerde bulunuldu.



Proje ile Konya ve Karaman'ın az gelişmiş bölgelerinde ekonomik çeşitliliğin desteklenerek yoksulluğun azaltılması, kırsal nüfusun gelirinin artırılması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, değer zinciri gelişimi ve sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi aracılığıyla ekonomik çeşitliliği destekleyerek kırsal yoksulluğun azaltılması, tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirerek kırsal kalkınma ve refahın arttırılması yoluyla kırsal alanların cazibesinin artırılması hedefleniyor. - KONYA

Kaynak: İHA