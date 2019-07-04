Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi

Bozkır Belediye Başkan Yardımcısı Ali Koyuncu, Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Öncü, Ermenek'te düzenlenen Göksu-Taşeli Havzası Kalkınma Programı kapsamında stratejik yatırım planlarının hazırlanması projesinin toplantısına katılarak Bozkır'da uygulanması planlanan projeleri görüştü.

Toplantıda, Bozkır'da tarımsal üretim alanında üzüm ve çilek ürünlerinin yaygın olarak Bozkır'da tercih edildiği, bu üretim alanlarının her geçen gün arttığı, yapılan teşvik ve desteklerle bu üretim alanlarının daha da arttırılmasının hedeflendiği konuşuldu.

Toplantıdan sonra açıklamalarda bulunan Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Öncü, "Çiftçilerimizi ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Yaptığımız desteklerle ve teşviklerle ilçemizdeki tarımsal ve hayvansal üretim giderek artıyor. Bu durum ilçemiz için sevindirici bir haberdir. İlçemizdeki üretim anlamında ne varsa her bir üretim kalemini daha da arttırmak için bugünkü toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Bozkır Belediye Başkan Yardımcısı Ali Koyuncu da, belediye bünyesinde devlet desteklerinden vatandaşların kolayca yararlanabilmesi için bir proje ekibi oluşturacaklarını söyledi.

Kuracakları ekiple üretim anlamında daha güzel işlere imza atacaklarına ifade eden Başkan Yardımcısı Ali Koyuncu, ekibin çalışma alanlarına değinerek, "Proje ekibimiz ilçemizde devlet desteklerinden yararlanmak isteyen hemşehrilerimiz için, Bozkır için çalışacak. Hemşehrilerimizin devlet desteklerinden yararlanabilmesi için, proje yazımı, proje takibi ve projenin uygulanması aşamalarında hizmet verecek. Aynı zamanda ilçemizin stratejik kalkınma planı hazırlanacak, kamusal projeler hazırlanarak devlet yatırımlarına olanak sağlanacaktır. Bu bağlamda da bugünkü toplantı verimli bir toplantı oldu. Hep birlikte ilçemizi daha yaşanabilir hale getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA