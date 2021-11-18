ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 18 Kasım 2021

ABONE OL GÖKSU: PLANLARIMIZI AFET ENDEKSLİ YAPMALIYIZ Esenler Belediyesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul AFAD İl Müdürlüğü iş birliğiyle "COVID-19 Pandemisi ve Diğer Afetlere Karşı Halk Sağlığı Sistemi Dayanıklılığı Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştayda; Covid-19 pandemisi ve diğer afetlere karşı halk sağlığı sistemi dayanıklılığı değerlendirildi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından desteklenen, Birleşmiş Milletler Afet Riski Azaltma Ofisi'nce (UNDRR) hazırlanan "Kentlerin Afet Dirençlilik Karnesi" dünyada Japonya, ABD, Avustralya, Bangladeş ve Türkiye'de uygulanmakta olup Türkiye'de ise İstanbul - Esenler ve Trabzon - Ortahisar'da yürütülüyor.

AFETLERE KARŞI ZİHNİYETİMİZİ GELİŞTİRMELİYİZ Çalıştayda konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, afetlere karşı zihniyetin geliştirilmesi gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Küresel ısınmadan, iklim değişikliğinden dolayı yaşanan afetler artık dünyanın kaçınılmaz bir parçası oldu. Bunlar bugün öngörülebilinen gerçekler. Bu çalıştayda üzerinde durulması gereken en önemli şey, afetlere karşı zihniyeti nasıl geliştireceğiz, siyaseti nasıl akl-ı selim hale getireceğiz? Bir diğeri ise öngörülen ve öngörülemeyen afetler karşısında yerel yönetimler olarak bütün planlarımızı afet endeksli yapmalıyız. Planlarımızı yeniden revize ederek afet endeksli planlara dönüştürmek zorundayız. Devletin afetler konusunda yaptırımlarını artırması ve afet bilincinin toplumsallaşması için eğitim faaliyetlerine öncelik vermesi gerekiyor. Bu toplumda öncü olacak, yön verecek hangi kurum varsa onların da zihniyetini toplumun geleceğini inşa etmek üzere yeniden revize etmesi gerekiyor. Bunları yaparsak Allah'ın izniyle, milletimizin dayanışması ruhuyla devletimizin politik enerjisiyle ve heyecanıyla afetler konusunda dünyada çok önemli mesafe katedebiliriz. "

ESENLER AFET DAYANIKLILIĞI GELİŞTİRİLİYOR Esenler'de halk sağlığı sisteminin afetlere karşı dayanıklılığı değerlendirildi. Değerlendirmede UNDRR tarafından geliştirilen halk sağlığı ve afetlerle ilgili 23 maddeden oluşan puan kartı kullanıldı. Maddeler, alanında uzman 25 katılımcı tarafından, Esenler ilçesindeki kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve Esenler halkı kapsamında ele alınarak tartışıldı. Tartışmalar sonucunda ilçenin afet senaryolarına karşı hazırlık düzeyine ilişkin bir durum saptaması yapıldı. Daha sonra mevcut durumun geliştirilmesine yönelik çözüm yolları irdelendi ve öneriler geliştirildi. Çalıştay sonucunda, Esenler ilçesinin afet risk ve senaryo planlamaları, nitelik ve nicelik açısından insan kaynakları, ani hasta artışıyla başa çıkabilme kapasitesi ve afet sonrası gereken tıbbi malzeme ve ekipmanları temin edilmesi gibi konularda iyi düzeyde yeterliliğe sahip olduğu belirlendi. Bununla birlikte 'halk sağlığı tesislerinin altyapı, konum ve inşa bakımından afetlere dayanıklılığı'nın daha da geliştirilmesi yönünde karar alındı.

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