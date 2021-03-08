Göksu Köprüsü yıkılıp yerine yenisi yapılacak

Adıyaman'ın Batı illeriyle bağlantısı konumundaki yaklaşık 40 yıllık Göksu Köprüsü yıkılarak yerine yenisi yapılacak.

Adıyaman'ın Göksu Köprüsünün taşıyıcı kolonlarının ve pabuçların ortaya çıkmasıyla ortaya ürkütücü bir görüntü ortaya çıkmıştı. Adıyaman-Gölbaşı Karayolunun 25. Kilometresinde bulunan Göksu Köprüsü'nün yerine yenisinin yapılması için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihale yapıldı.

İhalesi yapılan ve müteahhit firmaya yer teslimi yapılan köprünün yaklaşık 1 yıl içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

Çift gidiş ve çift geliş olan iki köprüden eski olan (Gölbaşı istikametine göre solda olan) köprü tamamen yıkılarak yerine yenisi yapılacak. Bu köprü yapılana kadar geçtiğimiz yıllarda yapılan köprü hem gidiş hem de geliş yönlü olarak kullanılacak. Trafik ekipleri uyarı levhaları ve dubalar ile köprüdeki trafik akışını düzenledi.

Yetkililer, yeni yapılacak köprünün yıkılan ile aynı genişlik ve uzunlukta olacağını aktardı.

2012 yılında teknik ekip tarafından incelenen Göksu Köprüsünün kolonlarının ve pabuçlarının açığa çıkmasına kum ocaklarının neden olduğu açıklanmıştı. 200 metre uzunluğunda olan, 11 açıklı (ayak direkli) köprünün çürüyen 6 sütunu 2015 yılında güçlendirilerek, kaya dolgu yapılmıştı.

Göksu Köprüsü'nün su içerisindeki taşıyıcı kolanlar ve pabuçlar açığa çıkarken, köprüde çürümeler meydana geldi. Yaklaşık 40 yıl önce yapılan ve Adıyaman üzerinden Kahramanmaraş ve Gaziantep başta olmak üzere birçok kentin batı illerine bağlantısı durumundaki köprü, deprem kuşağında ki Adıyaman'da vatandaşları tedirginliğine neden olmuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı